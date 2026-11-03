El llanto de “La Toretto”: un pedido de disculpas no correspondido

Más de dos años después del trágico episodio ocurrido en 13 y 532, que terminó con la vida de Walter Rubén Armand, Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, volvió a quedar cara a cara con las consecuencias de aquella madrugada a pura adrenalina. Esta vez, en los tribunales penales de La Plata, la joven intentó poner en palabras un dolor que, según dijo, la acompaña desde entonces. Igual su pedido de disculpas no fue correspondido por los allegados de la víctima ni por sus abogados. “No le creemos nada”, hicieron saber.

Entre lágrimas, con la voz quebrada y visiblemente angustiada, la influencer aseguró que “cargo con el peso de haber dejado una familia rota” y que eso la hace sufrir como si fuera el primer día.

“Jamás imaginé atravesar una situación semejante”, expresó acongojada.

También buscó despegarse de la imagen que se construyó alrededor de su apodo, nacido de un video de TikTok, y sostuvo que nada de eso representa quién es realmente. Sin embargo, cuando intentó continuar, la angustia le impidió seguir hablando.

Volviendo a sus palabras, el pedido de disculpas no encontró la respuesta que esperaba. La familia de Walter Armand rechazó sus palabras y, junto a sus abogados, hicieron conocer que no creen en el arrepentimiento.

Consideran que detrás de esa manifestación de dolor podría existir el temor a enfrentar una condena severa, más que un sentimiento genuino por las consecuencias de sus actos.

Así comenzó el debate en los tribunales, en una jornada atravesada por dos posiciones irreconciliables: de un lado, una joven que aseguró cargar con el peso de una tragedia; del otro, una familia que perdió a un ser querido y que considera que ninguna disculpa puede reparar el daño.

El paso del tiempo sin dudas no cerró las heridas y, frente a la posibilidad de que finalmente se haga justicia, el dolor sigue tan presente como aquella madrugada que cambió sus vidas para siempre.

“Es volver a revivir todo. Es una mezcla de sensaciones. Queremos creer en la Justicia. La familia y la sociedad, porque no es solamente Walter, hay muchos”, expresó Milton, hermano del motociclista fallecido.

Como se sabe, el juicio estará centrado en demostrar si hubo un homicidio simple con dolo eventual, es decir si “La Toretto” se representó la posibilidad de ocasionar el resultado muerte a partir de su conducción temeraria, como afirma el bloque acusador, o si, por el contrario, como sostiene la defensa, se trató de un lamentable accidente.

La diferencia de ambas hipótesis es sustancial: varios años de cárcel, ya que la primera figura contempla hasta 25 años de prisión, mientras que la segunda hasta una pena en suspenso.

En el proceso hay otra acusada: Valentina Velázquez, a quien le imputan haber participado de una picada previa al embiste fatal junto a su amiga Alvite.

La joven en todo momento intentó ocultarse de las fotos y las imágenes que autorizó la Justicia.

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE “LA TORETTO”

Paula, madre de Felicitas Alvite, describió a su hija como una persona sensible, solidaria y de buen corazón, criada en una familia humilde y unida de Gonnet, con valores y respeto.

Contó que Felicitas rescataba perros, realizaba promociones en redes sociales y soñaba con trabajar como streamer. También buscó despegarla del personaje de “La Toretto”, surgido a partir de un video de TikTok: “Mi hija es totalmente lo opuesto a la Toretto, al personaje”.

Al recordar la madrugada del accidente, relató que recibió un llamado de otra de sus hijas para avisarle que Felicitas había protagonizado un siniestro vial. Cuando finalmente se encontraron, la joven la abrazó y rompió en llanto.

“Alvite habló de que estaba congojada, dolorida. Yo personalmente creo que obviamente está congojada y tiene ataques de pánico, pero por la preocupación de su situación, no por la preocupación que le debe generar la familia de Rubén. Creo que tiene que ver con algo personal. Los perdones hay que demostrarlos”

Fernando Burlando

Abogado

“Mamá, hubiese preferido haberme muerto yo”, recordó la mujer que le dijo su hija. Según contó, desde entonces atravesó varias crisis emocionales. También aseguró que intentó acercarse a la familia de la víctima, que Felicitas quiso colaborar y ayudar después del impacto y que pidió que rezaran por el hombre herido.

Por último, relató que recibieron amenazas, debieron cambiar el número de teléfono y cerrar durante un mes el comercio familiar.

“Tenemos esperanza, queremos creer en la Justicia. La familia y toda la sociedad, ya que no es solamente Walter, hay muchos. Creemos que con las cámaras y los chats es suficiente. No hablamos de pena ejemplar. Hoy ella está en la casa sin tobillera y quiere salir a trabajar. Una cargada”

Milton Armand

Hermano

LAS CÁMARAS

Posteriormente llegó el turno del experto que analizó la secuencia de los videos que mostraron el brutal incidente.

Su exposición duró más de dos horas, sobre todo, por el interrogatorio de la defensa de Alvite, a todas luces interesada en demostrar que no existió ninguna picada o carrera ilegal.

Luego, cerca de las 17, llegó un cuarto intermedio y, al regreso, los últimos relatos, aunque, de acuerdo a voceros judiciales, no fueron muy relevantes.

Las audiencias se extenderán en principio hasta el 6 de noviembre próximo y cada una dará comienzo a las 09.00.

Se estima que durante el desarrollo del juicio declararán cerca de 100 testigos, previstos por la fiscalía, el particular damnificado y la defensa.

El fiscal de juicio será Martín Chiorazzi, aunque para este debate habrá un co-fiscal. Por resolución de la Fiscalía General de Héctor Vogliolo, en esa función estará Mariano Sibuet.

Como acusador privado seguirán Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, mientras que en la defensa de Alvite tampoco habrá cambios: la asisten Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Por su parte, a Velázquez la representará la letrada oficial Raquel Ponzinibio.

En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, bajo la presidencia del juez Claudio Bernard, es integrado además por las magistradas Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

Las hipótesis que están en juego: un ¿homicidio simple con dolo eventual u homicidio culposo?

EL IMPACTO MORTAL

El 12 de abril de 2024, en 13 y 532, después de atravesar en rojo la intersección, Alvite embistió con su automóvil VW Gol la motocicleta Bajaj Boxer conducida por Rubén Walter Armand, quien cruzaba con el semáforo en verde y a una velocidad razonable. El impacto desplazó la moto 66,53 metros, mientras que el coche dibujó una huella de frenado de 103,5 metros. Armand sufrió graves lesiones y fue trasladado al hospital de Gonnet, donde falleció horas después. La autopsia determinó que murió por un shock traumático irreversible producto de lesiones graves en la cabeza, el tórax y el abdomen.

Fernando Burlando que representa legalmente a la madre de Rubén Armand analizó el comportamiento de la imputada en el estrado tras la primera jornada del juicio.

“Habló de que estaba congojada, dolorida. Yo personalmente creo que obviamente está congojada y tiene ataques de pánico, pero por la preocupación de su situación, no por la preocupación que le debe generar la familia de Rubén. Creo que tiene que ver con algo personal”, sentenció Burlando.

El letrado fue tajante respecto a la falta de empatía previa de la joven: “Los perdones hay que demostrarlos y durante todo este tiempo no tuvimos ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de comunicación o mensaje. Esa es la estricta verdad. Entonces, venir a un tribunal a pedir disculpas tal vez es más fácil si realmente son sentidas que hacerlas personalmente”.

En esa línea, remarcó que las palabras de la acusada no generaron “ningún alivio” para la familia.

Sobre la calificación legal que impulsará la querella, el abogado ratificó su estrategia: “Nosotros pensamos que esto es un homicidio con dolo eventual. No fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones, fueron acciones técnicas objetivamente inadecuadas, con conocimiento cierto del riesgo y con indiferencia absoluta frente al resultado”. Además, adelantó que evalúan ir contra la otra conductora implicada en la picada.

“Vemos una situación muy comprometida de las dos acusadas, así que es factible que en algún momento ampliemos el requerimiento de elevación a juicio”, completó.