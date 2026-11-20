Un joven de 18 años volvió a quedar detenido en La Plata por segunda vez en menos de 24 horas. El procedimiento se concretó este viernes en Tolosa, donde la Policía lo aprehendió luego de que fuera señalado por el robo de una motocicleta y un utilitario Renault Kangoo. El dato es que el mismo sospechoso había sido detenido el jueves 19 de noviembre por otro intento de robo automotor.

Todo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de una moto en la zona de 120, entre 525 y 526. Al llegar al lugar, efectivos de la Motorizada de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y de la Unidad Táctica Motorizada de la Policía Local entrevistaron a la víctima, Pablo Ezequiel Alegre, de 37 años.

El hombre contó que un delincuente le había robado la motocicleta luego de golpearlo y aportó las características físicas y de vestimenta del sospechoso.

Con esos datos, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo y lograron localizar a un joven que circulaba en una moto de 110 centímetros cúbicos, de color negro, sobre la zona de 525 y 122. Según el reporte policial, llevaba un chaleco negro, una remera verde y zapatillas deportivas, características coincidentes con las aportadas por la víctima.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar. Sin embargo, al llegar a 525 bis y 122 abandonó la motocicleta e ingresó a una vivienda. Los policías ingresaron al domicilio en el marco de las facultades previstas por el artículo 222 del Código Procesal Penal y concretaron su aprehensión.

Lo reconocieron por el robo de una camioneta

La situación tomó otro giro cuando, en la dependencia policial, los efectivos encontraron a Nelson Asteri, de 38 años, quien estaba realizando la denuncia por el robo de su camioneta Renault Kangoo.

El hombre relató que dos delincuentes, uno de ellos armado, le habían sustraído el vehículo y reconoció al joven detenido como uno de los presuntos autores del hecho.

A partir de esa información, la Policía realizó un rastrillaje por la zona y encontró la camioneta abandonada en 121 y 525 bis. Tanto el vehículo como la motocicleta Keller 110 que había sido denunciada como robada quedaron secuestrados.

Lo habían detenido el día anterior

El dato que agregó un elemento particular al procedimiento es que el joven de 18 años ya había sido aprehendido el jueves 19 de noviembre, en el marco de otra causa por robo automotor en grado de tentativa, con intervención de la misma Unidad Funcional de Instrucción N° 2.

De esta manera, volvió a quedar a disposición de la Justicia por los nuevos hechos registrados en Tolosa, que fueron caratulados como robo en grado de tentativa reiterado y lesiones.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 y del Juzgado de Garantías en turno. Según el parte policial, el magistrado interviniente convalidó el procedimiento y dispuso que el aprehendido fuera trasladado junto con