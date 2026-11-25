Una consulta por un supuesto cobro indebido de peaje terminó convirtiéndose en una millonaria estafa en La Plata. Un jubilado que intentaba comunicarse con una entidad bancaria para reclamar un movimiento vinculado al peaje de Corresur, en la Ruta 205, terminó contactándose con personas que se hicieron pasar por representantes de la empresa y le vaciaron sus cuentas, además de gestionar un préstamo a su nombre.

Según consta en la denuncia radicada ante la DDI La Plata, todo comenzó cuando el hombre buscó en internet un teléfono de atención al cliente. Tras iniciar una conversación por WhatsApp, fue derivado a otro contacto que utilizaba los logotipos de la compañía.

Convencido de que estaba hablando con personal legítimo, explicó el motivo de su consulta y siguió las instrucciones que le fueron dando. Durante el intercambio proporcionó información personal y datos biométricos, supuestamente necesarios para resolver el reclamo.

La comunicación se interrumpió después de que le aseguraran que el trámite “estaba solucionado”. Sin embargo, todo era una estafa: se enteró de que habían realizado transferencias por $20 millones y solicitado un préstamo de otros $10 millones. Ante semejante escenario, el damnificado desconoció las operaciones y radicó la denuncia.