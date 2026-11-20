Una jubilada de 84 años denunció haber sido víctima de un millonario robo bajo la modalidad conocida como “secuestro virtual”, luego de recibir un llamado telefónico mediante el cual delincuentes le hicieron creer que eran funcionarios judiciales y que su hijo estaba detenido tras haber protagonizado un supuesto enfrentamiento con delincuentes.

El hecho ocurrió el lunes pasado, aunque recién se conoció en las últimas horas. La víctima relató que se encontraba en su vivienda de la calle 522 entre 16 y 17 de Tolosa cuando, alrededor de las nueve de la noche, sintió el teléfono, aunque la comunicación provenía de un número desconocido.

Según voceros del caso, inicialmente no atendió, pero los delincuentes volvieron a comunicarse y, al responder, escuchó la voz de un hombre que aseguró llamar desde una fiscalía. El supuesto funcionario le manifestó que su hijo, al que llamó por su nombre, se encontraba detenido debido a un episodio ocurrido en su domicilio.

El falso fiscal le contó que el hijo de la mujer habría sufrido un robo y que, durante un forcejeo con los delincuentes, había golpeado el arma de fuego que llevaba uno de ellos, provocando accidentalmente un disparo, que habría impactado contra uno de los asaltantes.

La maniobra buscaba generar desesperación en la víctima. El delincuente le aseguró que, para conseguir la liberación de su hijo, debía entregar 80.000 dólares.

Pero la estafa no terminó allí. Según declaró la jubilada, inmediatamente después otra persona tomó el teléfono y se hizo pasar por su hijo. El supuesto familiar le manifestó que un sobrino del fiscal se acercaría hasta su domicilio para retirar el dinero necesario para solucionar la situación.

Ante el temor por lo que pudiera ocurrirle, la mujer reunió los ahorros que tenía en su vivienda y los entregó al desconocido.

Minutos después llegó hasta el domicilio un motociclista vestido mayormente de negro, que llevaba también un casco negro y tenía prácticamente todo el rostro cubierto. La víctima solamente pudo observar sus ojos y estimó que se trataba de un hombre joven.

Sin sospechar que estaba siendo engañada, le entregó un sobre con una importante suma de dinero y distintas piezas de valor.

De acuerdo con los mismos voceros, entre los elementos entregados había 125 billetes de 100 dólares estadounidenses, es decir, 12.500 dólares, además de 2 millones de pesos argentinos en billetes de 20.000, dos alianzas de oro cuyos grabados o fechas la mujer no pudo precisar, una cadena de oro y otra de plata.

Con todo ese dinero y las joyas en su poder, el delincuente volvió a subir a la motocicleta y escapó del lugar.

Recién posteriormente la víctima habría advertido que había sido engañada y decidió realizar la denuncia policial.

Los investigadores tratan ahora de establecer la identidad de los responsables y determinar si el motociclista que retiró el dinero actuó por cuenta propia o como parte de una organización dedicada a este tipo de engaños.

Por eso se buscan imágenes en las cámaras de seguridad del barrio, a la espera de algún dato de interés que permita poner a los investigadores tras los pasos de los criminales.

La víctima tampoco pudo aportar el número desde el cual recibió las comunicaciones, ya que las llamadas ingresaron como “número oculto”. Además, manifestó que no está en condiciones de reconocer al hombre que se presentó en su vivienda, ni pudo observar la patente de la motocicleta.

Otro dato que intenta establecer la investigación es cómo los delincuentes sabían -o pudieron presumir- que la mujer tenía ahorros en su domicilio. Al parecer, nadie tenía conocimiento de la existencia de ese dinero.

Por eso no se puede descartar que se haya tratado de un golpe al voleo, que en este caso para sus autores salió a la perfección y significó “una ganancia” muy superior a la esperada.

SECUESTROS VIRTUALES

La modalidad utilizada volvió a poner en evidencia que los denominados secuestros virtuales siguen vigentes, aunque en los últimos tiempos habían perdido algo de protagonismo en el mundo del hampa.

Son hechos que se inician a partir de una llamada telefónica en la que se simula el secuestro de un familiar o conocido de la persona que atiende el teléfono, con la finalidad de forzar la entrega de dinero u otros objetos de valor como “rescate”.

A diferencia de los secuestros reales, nadie se encuentra privado de la libertad ni corre riesgo físico alguno.

En estos casos, la víctima es la persona que recibe la llamada telefónica. Por lo general, adultos mayores.

Los delincuentes siempre apelan al miedo y la urgencia para conseguir su propósito, ya que no dan tiempo para que se verifique la información.