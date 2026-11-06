“El Puma” Haile quedó detenido por amenazas

Mientras la SubDDI Ensenada rodeaba la propiedad de calle 96 esquina 9 para ejecutar una orden de allanamiento, José Luis “El Puma” Haile, de 67 años, decidió encender su teléfono y registrar sus últimos minutos en libertad.

El hombre, que terminó detenido junto a su hijo Fabrizio, de 35, grabó un encendido descargo donde sostuvo ser el legítimo dueño del inmueble y justificó haber ingresado al lugar por la fuerza tras años de inacción judicial.

Tras pasar la noche privados de la libertad bajo los cargos de usurpación y amenazas, ambos continuarán arrestados y este viernes, a primera hora de la mañana, serán trasladados a sede judicial para ser indagados por la fiscal Cecilia Corfield.

La investigación penal se había iniciado horas antes, a raíz de la denuncia de una joven de 28 años, que aseguró haber sido expulsada violentamente de la vivienda.

Según su relato, Haile la abordó en el interior, la tomó del pelo y la golpeó en la cabeza con un arma de fuego para sacarla a la calle, permitiendo luego el ingreso de otros tres sujetos.

Sin embargo, la posterior difusión del material audiovisual grabado por el propio acusado expuso la trama de un conflicto de larga data y sumó un fuerte impacto mediático a la causa.

En la grabación realizada mientras la policía desplegaba el operativo en las inmediaciones, el aprehendido justificó su accionar asegurando que llevaba casi una década intentando recuperar el lugar.

“Acá estoy dentro de mi casa, nuevamente después de nueve años. Mi casa, mi única casa”, comenzó expresando en el video, para luego remarcar que la falta de respuestas institucionales lo llevó a actuar por motus propio: “Yo tuve que tomar esta actitud, porque si no, no recupero más la casa. Nadie nos molestó, nadie nada y tuve que tomar esta actitud”.

Durante su mensaje, el hombre denunció además el saqueo de sus pertenecías, señalando que “acá había una mesa de pool que me costó una fortuna y estos ratas se la llevaron a la esquina y la están ubicando para venderla”.

Consciente del inminente arresto, concluyó pidiendo la difusión de la secuencia: “Por favor manden este video así, porque acá hubo mucho cachengue, hay mucha policía afuera y estamos medio cercados”.

Minutos después de registrado el video, el personal policial irrumpió en la morada y efectivizó la detención de padre e hijo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron planos del inmueble, dos DNI a nombre de la denunciante y el juego de llaves de la propiedad.

Pese al descargo público del acusado, al menos por ahora, con intervención de la UFIJ N° 15 de La Plata se avaló todo lo actuado, se mantuvo la imputación por usurpación y amenazas y se ordenó que ambos sigan detenidos hasta ser indagados hoy los tribunales platenses.

Haile ganó notoriedad meses atrás, cuando fue detenido en Brasil en el marco de una causa por una presunta injuria racista contra una empleada de un supermercado de Copacabana.

En aquella oportunidad, el platense fue acusado de haber insultado a la trabajadora con una expresión discriminatoria.

De todas formas, por acción de un abogado brasileño, logró recuperar la libertad y regresar a nuestro país.