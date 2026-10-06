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El reclamo por la muerte del joven embestido en bicicleta en La Plata: "Que se haga justicia"

Tras el trágico accidente, el adolescente de 15 años, perdió la vida y su entorno exige que el hecho no quede impune

Por Redacción

La Plata volvió a verse sacudida ayer por la tarde por una nueva tragedia vial. En la intersección de la Diagonal 80 y calle 116, un adolescente de apenas 15 años identificado como Luis Youri, que circulaba en bicicleta, murió tras ser embestido por un colectivo de la Línea Este. En medio de la profunda conmoción que generó el hecho, la familia de la víctima alzó la voz para exigir justicia y que su caso no quede impune.

A través de un posteo en las redes sociales, su hermana escribió: "Luis, eternamente en nuestros corazones y memorias. Te amamos, bebé. Haremos lo que sea para que tengas justicia, no dejaremos que seas un caso más".

Además, en otro pasaje de la despedida, profundizó: "Yo, tu familia, tus amigos y todos los que te quisieron y conocieron, harán lo posible para que no sea así".

El reclamo de la familia no se limitó únicamente al dolor personal, sino que apuntó directamente contra la negligencia vial que se cobra vidas a diario en las calles, exponiendo la vulnerabilidad de quienes transitan en bicicleta frente a vehículos de gran porte. "Espero que se haga justicia, no solo por mi hermano, sino a todas esas personas que han muerto y siguen muriendo por descuidos como este. Mis condolencias a esas familias que también perdieron a alguien especial", sentenciaron.

Al pedido de justicia se sumó una emotiva carta pública escrita por la hermana del adolescente. "Vuela alto, mi pequeño ángel. Hoy no solo perdí a uno de los más grandes amores de mi vida, sino también a mi compañero, a mi hermano", expresó la joven.

La investigación

De acuerdo con la información de voceros a este medio, el fatal episodio ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación pericial, el interno 1497 de la empresa de transporte público colisionó con la bicicleta del menor. Tras el impacto, acudió al lugar una ambulancia de Defensa Civil, pero la gravedad de las heridas fue tal que los profesionales médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima sobre el asfalto.

La causa fue caratulada preliminarmente como "homicidio culposo" y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10. Durante las horas posteriores al siniestro, trabajaron en la escena peritos forenses y personal de la Morgue Judicial, a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con precisión la mecánica de la tragedia que hoy enluta a toda una familia.

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