Lo que comenzó como la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia terminó convirtiéndose en una pesadilla. Un vecino de La Plata entregó el auto que había conseguido después de años de esfuerzo y sumó dinero en efectivo para comprar un terreno en Berisso. Sin embargo, nunca recibió la escritura de la propiedad y asegura que el supuesto vendedor desapareció después de concretar la operación.

El caso quedó bajo investigación judicial a partir de una denuncia penal y también derivó en una demanda civil. En diálogo con EL DIA, el damnificado Iván Emeri reconstruyó cómo llegó a la negociación, qué ocurrió después de entregar sus bienes y por qué decidió hacer público el reclamo.

Según consta en la denuncia penal, todo comenzó el 18 de agosto de 2025, cuando el joven encontró en Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook, una publicación que ofrecía un terreno en Berisso por 15.500.000 pesos. A partir de ese aviso se contactó con quien se presentaba como vendedor y decía ser abogado. La negociación terminó con un acuerdo: entregaría su Chevrolet Cruze como parte de pago y sumaría cuatro millones de pesos en efectivo.

La operación avanzó con una reunión en el estudio del supuesto vendedor, donde le habrían mostrado documentación del terreno y del vehículo. Después concurrieron a una escribanía de La Plata, donde firmaron un boleto de compraventa y certificaron las firmas. Allí, según el relato de la víctima, le aseguraron que la escritura estaría lista en dos o tres días, una vez completados algunos trámites administrativos.

Pero esos días pasaron y la respuesta nunca llegó. El denunciante contó que comenzó a insistir por distintos medios hasta que descubrió que había sido bloqueado. La situación sumó otro capítulo cuando, tiempo después, un familiar logró comunicarse con el hombre señalado. En esa conversación, según relató, le dijeron que el auto ya había sido vendido y transferido, aunque todavía le debían la documentación del terreno.

Cansado de no poder localizar al hombre para avanzar con las notificaciones judiciales, el vecino decidió publicar su historia en redes y pedir ayuda para encontrarlo. La repercusión fue mayor a la esperada: la publicación recibió miles de visualizaciones y comenzaron a llegarle mensajes de otras personas que aseguraron haber atravesado situaciones similares.

Mientras avanzan las presentaciones judiciales, el damnificado asegura que atraviesa un fuerte desgaste emocional. No solo perdió el vehículo que tanto le había costado conseguir, sino también la posibilidad de avanzar con la construcción de su vivienda. A esto se suma otro dato inquietante: según contó, habría descubierto que el terreno que supuestamente estaba comprando ya tendría otros propietarios.

Por horas busca que la Justicia esclarezca lo ocurrido y poder recuperar aquello que entregó con la ilusión de tener un terreno.