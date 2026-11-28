El tránsito se cobró este sábado otra vida en La Plata, en el marco de un siniestro vial ocurrido durante la madrugada a la altura del cruce de 44 y 197 de la localidad de Lisandro Olmos, informaron fuentes calificadas.

De acuerdo con los reportes, colisionaron un Renault Megane al comando de un joven de 21 años y un ciclomotor Zanella (50 cilindradas) manejado por un hombre de 36, quien lamentablemente a raíz del choque perdió la vida prácticamente en el acto.

Luego del choque, cuyas causas son materia de investigación, intervino personal policial de la Comisaría Decimoquinta de la jurisdicción y un equipo médico del SAME. Al llegar al lugar los profesionales hallaron al conductor de la moto sin signos vitales y debieron certificar su fallecimiento.

En el lugar además se le práctico test de alcoholemia al conductor del auto implicado en el hecho, arrojando resultado negativo, de acuerdo con las informaciones oficiales. En tanto que personal de la Policía Científica realizó las tareas de rigor a los fines del esclarecimiento de los hechos.

El caso es investigado bajo caratula de "homicidio culposo" por la UFIJ N°14, el Juzgado de Garantías N°2 y Defensoría N°2 del Departamento Judicial La Plata.