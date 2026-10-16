El Tren Roca con servicio reducido entre La Plata y Quilmes por un accidente 

El servicio del Tren Roca que conecta La Plata con Constitución funciona con recorrido limitado entre La Plata y Quilmes, luego de un accidente ocurrido en las vías, según informaron por redes sociales.

La situación afecta a los pasajeros que utilizan diariamente el ferrocarril para trasladarse entre la capital bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada en la que deberán prever posibles demoras y complicaciones para completar sus viajes.

Qué pasa con el ramal La Plata-Constitución

A raíz del incidente, las formaciones que parten desde La Plata no completan su recorrido habitual hasta Constitución, sino que finalizan en Quilmes. De esta manera, quienes necesitan llegar a la Ciudad de Buenos Aires deben contemplar otras alternativas de transporte para continuar el viaje.

La restricción también complica el traslado de quienes salen desde Constitución con destino a La Plata, por lo que se recomienda verificar el estado del servicio antes de dirigirse a las estaciones.

Mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar del hecho, la normalización del servicio dependerá de la evolución de los trabajos y de las disposiciones de las autoridades ferroviarias.

Por el momento, los usuarios deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de Trenes Argentinos para conocer cuándo se restablecerá el recorrido completo.