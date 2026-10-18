Embistieron a dos motociclistas, huyeron y terminaron volcando

En una jornada tras vez marcada por siniestros viales en La Plata, en Melchor Romero dos personas que circulaban en moto terminaron hospitalizadas tras ser embestidas por un Peugeot 206 cuyo conductor habría escapado del lugar. Minutos después, el auto volcó en otra calle y sus dos ocupantes fueron aprehendidos.

El primer choque ocurrió en 167 y 526, donde el automóvil colisionó con la Zanella RX 150 en la que viajaban un hombre de 48 años y una mujer de 47. Según el parte policial, tras el impacto, el conductor del Peugeot se dio a la fuga.

Una ambulancia del SAME asistió a las víctimas y las trasladó al Hospital de Romero. Ambas estaban fuera de peligro.

Mientras la Policía buscaba el vehículo, recibió un aviso por un vuelco en 173 y 528. Al llegar, los efectivos encontraron el Peugeot volcado, pero sus dos ocupantes habían escapado a pie.

Tras un rastrillaje por la zona, los agentes localizaron a ambos hombres y los aprehendieron. Los vehículos fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI N° 12 de La Plata, que dispuso actuaciones por lesiones culposas.

A lo ocurrido en Romero se sumó otro siniestro en 7 entre 600 y 601. Allí, un motociclista de 19 años impactó contra la parte trasera de un Fiat Palio y rompió la luneta con la cabeza. Según el parte policial, no llevaba casco y sufrió lesiones importantes en el rostro. Fue trasladado consciente al Hospital San Martín. En el auto viajaban también un hombre y una nena, que resultaron ilesos.