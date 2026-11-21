La violencia de género vuelve a encender todas las alarmas en Argentina. Un nuevo informe del Observatorio Nacional MuMaLá reveló que, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, se registraron 266 femicidios en el país, lo que representa una muerte cada 29 horas.

Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), se trata de la mayor frecuencia de estos crímenes desde 2020, una situación que consideran de extrema gravedad y que motivó un nuevo pedido de declaración de emergencia nacional en violencia de género.

El relevamiento, difundido este viernes 20 de noviembre, se presenta en vísperas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las cifras que estremecen

El informe contabilizó 266 muertes violentas por motivos de género, distribuidas en 194 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, 21 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y nueve trans/travesticidios.

Además, se registraron 788 intentos de femicidio, una cifra que refleja la magnitud de la violencia extrema que atraviesan mujeres y diversidades en Argentina.

Detrás de estos números hay otra realidad devastadora: 207 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes.

Las víctimas estaban en peligro incluso dentro de sus casas

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 61% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor.

Asimismo, el 62% de los asesinatos fue cometido por parejas, exparejas o familiares, lo que vuelve a poner en evidencia que el mayor peligro para muchas víctimas se encuentra dentro de su propio entorno.

La edad promedio de las mujeres asesinadas fue de 37 años, aunque la violencia alcanzó a todas las generaciones: entre las víctimas hubo 30 niñas y adolescentes de hasta 18 años y 21 mujeres mayores de 60.

Denuncias, perimetrales y botones antipánico que no alcanzaron

MuMaLá también puso el foco en las fallas de los mecanismos de protección.

Según el relevamiento, el 11% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor. El informe señala, además, que se registraron víctimas que contaban con órdenes de restricción o botones antipánico, herramientas que no lograron impedir los crímenes.

Otro dato alarmante indica que el 11% de los femicidas tenía antecedentes penales por violencia de género, mientras que un 5% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Para la organización, estas cifras demuestran la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento, asistencia y protección efectiva de las víctimas.

Las provincias con mayores tasas de femicidio

Mientras la tasa nacional informada se ubica en un femicidio por cada 100.000 mujeres, algunas provincias presentan índices considerablemente superiores.

Santa Fe encabeza el listado con 2,4, seguida por Santiago del Estero con 2,3 y San Luis con 1,8. Misiones y Salta registran una tasa de 1,5.

Un reclamo urgente al Estado

Desde MuMaLá atribuyeron el agravamiento de la situación al desfinanciamiento de políticas públicas destinadas a prevenir, asistir y erradicar la violencia de género, y cuestionaron los discursos que consideran que promueven la discriminación y la violencia.

La organización sostiene que los registros actuales superan los niveles observados en los últimos cinco años, cuando todavía falta más de un mes para terminar 2026.

Ante este escenario, exigió la declaración inmediata de la Emergencia Nacional en Violencias de Género, bajo la consigna #EmergenciaNiUnaMenos.

En la antesala del 25 de noviembre, MuMaLá convocó a movilizarse en todo el país para reclamar respuestas del Estado.

Una muerte cada 29 horas. Cientos de intentos de femicidio. Más de 200 chicos sin sus madres. Detrás de cada cifra hay una vida que no pudo ser protegida.