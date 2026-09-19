En City Bell, vecinos salen a la calle por la inseguridad

Los vecinos del barrio Savoia, en City Bell, saldrán esta jornada a la calle para reclamar medidas de seguridad. La convocatoria será a las 12, en la garita ubicada junto a la estación de trenes, donde los frentistas buscarán visibilizar su preocupación por una serie de robos y episodios sospechosos registrados en las últimas semanas.

El reclamo se intensificó después de una entradera ocurrida el miércoles 2 de septiembre, cerca de las 21.43, en una vivienda de la zona de 474 y 11. Según relató la víctima, cinco hombres encapuchados ingresaron a la propiedad mientras ella estaba con su hijo de 12 años y exigieron dinero. Uno de los asaltantes la habría sujetado del cuello para impedir que gritara y también intentaron ingresar al sector donde se encontraba el menor. Finalmente escaparon con el celular del adolescente cuando llegó la pareja de la mujer.

Por eso, este sábado buscarán llevar el reclamo a la calle y pedir mayor presencia policial para poder “vivir en paz”, expresaron.