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ENTRADERA FRUSTRADA

En El Rincón se acumulan los robos y hay temor

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Por Redacción

El episodio ocurrió ayer por la mañana y volvió a encender la preocupación de los vecinos por la inseguridad en un sector que, según denuncian, viene acumulando robos y hechos violentos.

En las últimas semanas, una mujer había sido golpeada y atada durante un asalto y también se registró el robo de una vivienda de un funcionario judicial.

Por eso un nuevo episodio de inseguridad volvió a poner en alerta a los vecinos de la zona límite entre El Rincón y Villa Elisa. Este martes 1º de septiembre, en horas de la mañana y a plena luz del día, cuatro personas armadas habrían ingresado por la fuerza a una vivienda e intentado apoderarse del auto de una familia.

De acuerdo con el relato de los vecinos, los delincuentes irrumpieron en la propiedad y exigieron las llaves del vehículo. Sin embargo, la reacción del marido de la mujer que se encontraba en el lugar habría permitido frustrar el asalto.

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