En la banda que asaltó a la jueza había una mujer

La banda que asaltó a una jueza correccional en su casa de Tolosa, contaba con un grupo de apoyo. Un auto estacionado en las inmediaciones para apurar la fuga y una mujer, cuya voz sobresalió en medio de un clima tenso.

De hecho, de acuerdo a calificadas fuentes del caso, del lugar desaparecieron todos los relojes y perfumes de la víctima, Claudia Greco, no así los de su hijo, que también quedó inmovilizado junto a ella.

Los mismos voceros indicaron que hubo otros elementos que conformaron el botín y que llamaron mucho la atención de los investigadores, porque pertenecían a la titular del Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata.

“Dio la sensación de que en esa búsqueda de los delincuentes, más allá del dinero, había más preferencia por los objetos femeninos, pero por ahora no hay otras precisiones sobre el rol que tenía esa persona dentro de la estructura de la banda”, indicó un portavoz a este diario, que agregó: “La jueza la escuchó hablar. Su voz provino de la planta alta. Se ve que, una vez que los ladrones la redujeron junto a su hijo, después le facilitaron la entrada a los demás integrantes del grupo, que no se dejaron ver. Por eso habrá que esperar el avance de los rastrillajes y el análisis de todo el material probatorio”.

En el mientras tanto, en todo el barrio, como se sabe, el clima es de profundo malestar por la inseguridad y, fundamentalmente, por la falta de respuestas a los reclamos. Los vecinos se sienten ninguneados.

Precisamente, ante esa situación, desde la Asamblea Vecinal de Tolosa se convocó a la comunidad a una jornada para reclamar medidas ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El encuentro quedó fijado para el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 18 horas en la Plaza Iraola, sobre la calle 2 entre 530 y 531.

La convocatoria busca reunir a vecinos, comerciantes, instituciones educativas y clubes para exigir respuestas y acciones frente a la problemática del delito.

“Tolerancia cero a la violencia”, es la consigna de la movilización, que se suspenderá en caso de lluvia.

“Está muy complicado. Hace más de dos años que vivimos con robos constantes. Yo sufrí cuatro intentos de robo y mis vecinos también fueron víctimas. Ya es desesperante”, contó Horacio, que habita por 120 entre 526 y 527.

Según explicó, además de los asaltos, se multiplicaron los robos callejeros, los daños a vehículos estacionados y hasta los intentos de atacar a comercios. “Dejar el auto en la calle ya da miedo. La situación es insostenible”, lamentó.

Por otro lado, Eduardo refirió: “Lo único que vemos son parches. Hay un poco más de movimiento unos días y después todo vuelve a ser igual. Los vecinos ya no quieren salir de sus casas”.