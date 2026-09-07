En París tratan el crimen de Federico Aramburú

A más de cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburú, la Justicia francesa se prepara para juzgar a los acusados por el crimen del ex rugbier platense, ocurrido en pleno centro de París durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

El proceso se desarrollará entre el 7 y el 28 de septiembre y tendrá como principales acusados a Loïk Le Priol, señalado como autor del asesinato, y Romain Bouvier, acusado por la tentativa de asesinato de Shaun Hegarty.

También llegará a juicio Lyson R., pareja de Le Priol, imputada por complicidad.

La decisión de llevar el caso a juicio fue revisada en distintas instancias judiciales.

El Tribunal de Apelación de París estableció finalmente que Le Priol deberá responder por “asesinato”, mientras que Bouvier será juzgado por “intento de asesinato”.

La mujer, en tanto, deberá responder por su presunta participación en los hechos.

La Fiscalía había solicitado que los dos hombres fueran juzgados por asesinato. Las partes civiles, que representan a la familia de Aramburú y a Hegarty, consideraron que la decisión resulta coherente con la gravedad de los hechos.

Del lado de las defensas, en cambio, se sostiene que durante el juicio se podrá demostrar que no existió una conducta premeditada.

El abogado de Le Priol, Xavier Nogueras, sostuvo que el tribunal de apelación solamente determinó los cargos que serán discutidos en el proceso y afirmó que “no hay pruebas de premeditación”.

La defensa de Bouvier también cuestiona la acusación de intención de matar y sostiene que no existieron ni persecución ni motivación racista.

Por su parte, los abogados de Lyson R. aseguran que la declaración de inocencia de su defendida simplemente quedó postergada hasta el desarrollo del juicio.

Aramburú tenía 42 años y había disputado 22 partidos con Los Pumas. Tras retirarse del rugby profesional, se había instalado en Biarritz, donde desarrollaba junto a Hegarty un emprendimiento relacionado con la organización de viajes y recepción de espectadores para partidos de rugby.