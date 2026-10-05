En pleno Centro, entró a robar a una estética y atacó a una empleada

En otro hecho de inseguridad reportado durante el último fin de semana en La Plata, la violencia de los robos volvió a quedar registrada en una cámara de seguridad, esta vez en pleno centro. Un delincuente encapuchado ingresó por la fuerza a una estética de 6 entre 55 y 56, a una cuadra de Plaza San Martín, y atacó a una de las mujeres que se encontraba en el local. Después escapó con varios objetos de valor y, hasta el momento, permanece prófugo.

La secuencia, a la que accedió este diario, muestra cómo el ladrón irrumpió de manera sorpresiva en el local con el rostro completamente cubierto. Apenas ingresó, empujó violentamente a una empleada que se encontraba en la puerta y avanzó hacia el interior, donde había otras dos mujeres.

La víctima intentó resistirse y comenzó a forcejear con el delincuente. Sin embargo, el asaltante respondió con más agresiones y empujones hasta hacerla caer al piso. Incluso cuando la mujer ya se encontraba en el suelo, el ladrón continuó con la violencia antes de dirigirse hacia el interior del local.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, aunque para las víctimas fueron momentos interminables. Finalmente, el delincuente tomó distintos elementos de valor y escapó rápidamente del lugar.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos de una zona de intenso movimiento, ubicada a pocos metros de uno de los principales espacios públicos de la ciudad. Además, volvió a poner en escena la vulnerabilidad de los comercios incluso en sectores céntricos.

Tras el robo, la comerciante radicó la denuncia y pidió colaboración para intentar identificar al responsable que, por el momento, continúa prófugo.