En una nueva carta, Cerimedo dijo que su detención “no tiene fundamentos”

El consultor político Fernando Cerimedo habló tras el video que publicó uno de los presuntos sicarios del ataque contra su ex pareja, Nadia Beller e indicó que las declaraciones de Aldo Silva Peña apodado “Juancho” podrían ayudar a determinar a los responsables del atentado.

Desde la cárcel de Palmasola, el ex consultor político de Javier Milei escribió una nueva carta en la que sostuvo que “el contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables”.

Sobre su situación actual, remarcó que “desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defenderme públicamente y de explicar mi versión de los hechos” por lo que “quiero reiterar algo que he sostenido desde el primer día: soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia”.

En esa línea recordó que “en su propia declaración (de Nadia Beller) existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado para perjudicarme”.

Aseguró que “la acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida” y subrayó: “Llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia”.

No obstante, afirmó que cree en la Policía y en el Ministerio Público de Bolivia y espera que la investigación avance con la nueva información que surgió. “Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona”, reiteró.Al mismo tiempo, apuntó contra el vicepresidente boliviano, Edmand Lara Montaño, por, según indicó, utilizar el caso. “Me preocupa que se siga calificando como una simple ‘narrativa’ cualquier elemento que pueda contribuir a esclarecer lo sucedido. Yo no estoy construyendo ninguna narrativa. Estoy detenido, incomunicado, lejos de mi familia y atravesando una situación que no merezco porque soy inocente. Lo único que estoy pidiendo es justicia y libertad”, enfatizó.