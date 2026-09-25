Encañonaron a dos adolescentes en Arturo Seguí

Dos adolescentes fueron víctimas de un violento intento de robo en Arturo Seguí, donde dos motochorros los sorprendieron en plena calle, los encañonaron, los golpearon a trompadas y culatazos y hasta intentaron atropellarlos para concretar el asalto. El episodio ocurrió alrededor de las 21.30, en inmediaciones de 137 y 420.

Según relataron los padres de las víctimas, los delincuentes abordaron a los jóvenes y les exigieron sus pertenencias mientras exhibían un arma de fuego. Uno de los chicos se resistió y se produjo un forcejeo en medio de la calle. La reacción de los asaltantes fue inmediata: comenzaron a golpear a los adolescentes y uno de ellos utilizó la culata del arma para agredirlos, provocándoles heridas leves.

La situación fue advertida por una vecina, que salió en defensa de los jóvenes. Al ver que el robo se frustraba, el delincuente que conducía la moto intentó atropellar a las víctimas, aunque tampoco logró su cometido.

En medio de la secuencia, uno de los sospechosos pudo ser reducido por vecinos y minutos después quedó aprehendido por efectivos policiales. Fue trasladado a la seccional de Villa Elisa, donde aguardaba su madre.

El episodio volvió a generar preocupación entre los habitantes de la zona norte de La Plata, que aseguran que los robos se repiten. “Los vecinos estamos a la deriva, se llama al 911 y el móvil no llega”, señalaron los frentistas.