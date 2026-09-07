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CONMOCIÓN EN VARELA

Encontraron a 7 hermanos en estado de abandono

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Por Redacción

Siete hermanos fueron encontrados solos y en presunto estado de abandono dentro de una vivienda de Florencio Varela, luego de que una vecina alertara a la Policía a través de un llamado al 911.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la intersección de Genoud y Padre Goñi, en el barrio La Colorada.

Según explicó la denunciante, propietaria del terreno, hacía aproximadamente dos años había permitido que los chicos, su madre y la pareja de ella se instalaran allí debido a que se encontraban en situación de calle.

Al ingresar, los efectivos encontraron a los siete menores, de 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años, sin la presencia de adultos y en un ambiente con condiciones deficientes de higiene. Enseguida los llevaron al hospital Mi Pueblo. Los padres quedaron demorados a disposición judicial.

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