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Encontraron muerta a la maestra desaparecida Nancy Godoy

Estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes.

Por Redacción

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles, según se pudo confirmar por fuentes policiales.

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Por el caso, están detenidos Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

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