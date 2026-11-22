Un estremecedor hallazgo generó conmoción este domingo 22 de noviembre en Berisso, donde una mujer de 59 años fue encontrada sin vida dentro de un zanjón. El episodio movilizó a efectivos policiales y personal médico, mientras que la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió.

Según trascendió, el hecho se registró minutos después de las 8 de la mañana, en calle 11 entre 143 y 144, cuando un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente en una zanja.

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar junto con una ambulancia del SAME. Al arribar, constataron la presencia de una mujer tendida en el zanjón y solicitaron la intervención de los profesionales de la salud.

Sin embargo, pese a la llegada del personal sanitario, los médicos comprobaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Victoriana, de 59 años, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias previas al hallazgo.

Investigan cómo terminó la mujer en el zanjón

Tras confirmarse la muerte, se dio intervención a la Justicia, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

En principio, la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", mientras se intenta establecer cómo llegó la mujer hasta ese sector y qué provocó su fallecimiento.

Por el momento, no se informó oficialmente si la víctima presentaba lesiones ni existen elementos confirmados que permitan determinar si se trató de un accidente, una muerte por causas naturales o si hubo intervención de terceros.

El caso permanece bajo investigación y se aguardan nuevas precisiones que permitan reconstruir las últimas horas de la mujer y esclarecer las circunstancias de su muerte.