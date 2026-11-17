Un lamentable episodio generó consternación entre los vecinos de Altos de San Lorenzo en la tarde de ayer, luego de que un joven de 19 años fuera hallado sin vida dentro de su propiedad.

La dramática escena motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia, efectivos policiales y personal de rescate. El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la zona de las calles 86 y 17.

De acuerdo con el reporte oficial al que accedió este medio, una patrulla del Comando de Patrulla acudió al lugar tras recibir una comunicación por un posible fallecimiento en la cuadra. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 39 años, quien dio aviso inmediato a las autoridades tras advertir la grave situación en el terreno lindero.

Según el testimonio aportado por la mujer ante los investigadores, el joven atravesaba un cuadro de profunda angustia tras haber puesto fin a su relación sentimental, sumado a supuestos antecedentes vinculados al consumo problemático.