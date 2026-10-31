Encontró su casa dada vuelta al volver de viaje

Volver de un viaje y encontrar la casa revuelta por delincuentes. Esa fue la desagradable sorpresa que se llevó una joven de 25 años al regresar a su vivienda de Villa Castells, donde desconocidos aprovecharon su ausencia para entrar a robar.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la zona de 502 A y 4. Según indicaron voceros a EL DIA, la primera en advertir que algo había pasado fue la madre de la damnificada, quien al enterarse de la situación se comunicó con otra de sus hijas para alertarla.

La joven se dirigió entonces hasta la casa de su hermana y encontró que personal de la empresa de alarmas ya se encontraba en el lugar, luego de que se activara el sistema y se diera aviso al 911.

De acuerdo con la información del caso, los delincuentes consiguieron ingresar tras violentar la puerta corrediza de acceso. Una vez adentro, recorrieron distintos ambientes y se dieron a la fuga con varios elementos de valor.

Por el momento no hay detenidos, sin embargo en el barrio surgió una hipótesis sobre los posibles responsables. Según comentarios recogidos en la zona, podría tratarse de ladrones que se mueven habitualmente por ese sector.

En este sentido la pesquisa busca determinar quiénes estuvieron detrás del escruche y si los autores forman parte de ese grupo.