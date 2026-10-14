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Encuentran muerto a Sergio Montero, la mítica "estatua viviente" de La Plata

El artista callejero fue hallado sin vida en su casa de Altos de San Lorenzo. Su perro permaneció junto a su cuerpo hasta el arribo de las autoridades.

Por Redacción

La Plata amaneció este miércoles con una noticia que tiñe de luto a la cultura urbana local. Sergio Montero, reconocido popularmente por generaciones de vecinos como la emblemática "estatua viviente" de las peatonales y plazas de la ciudad, fue hallado muerto esta mañana en su domicilio.

El hallazgo se produjo en una vivienda situada sobre la calle 76, entre 13 y 14, en la localidad de Altos de San Lorenzo. Según fuentes policiales a las que accedió en exclusiva EL DÍA, el hombre se encontraba tendido en el suelo de la propiedad ya sin signos vitales. Una postal desgarradora marcó la escena: su perro permaneció inmóvil a su lado, custodiándolo hasta el ingreso de los uniformados.

En el lugar desplegaron un operativo conjunto efectivos de la Policía bonaerense y personal de la Guardia Urbana, quienes acordonaron la zona para resguardar el perímetro a la llegada del SAME que constató su fallecimiento. Se espera la intervención de los peritos de la Policía Científica y de las autoridades judiciales para llevar adelante las tareas de rigor, determinar la data precisa de muerte y esclarecer las causas del deceso.

La partida de Montero deja un vacío hondo en el paisaje cotidiano platense. Durante décadas, con su caracterización plateada, su postura milimétrica y su capacidad de asombro ante grandes y chicos, fue un clásico ineludible de las tardes de Calle 8 y Plaza Moreno, convirtiéndose en un verdadero símbolo del arte callejero de la capital bonaerense. 

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