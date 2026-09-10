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FALLECIÓ UNA MUJER DE 46 AÑOS

Ensenada: trágico desenlace por un incidente vial en pleno centro

La víctima se encontraba internada desde el pasado 29 de agosto en el hospital local. El siniestro ocurrió en H. Cestino e Independencia
La esquina del fatídico incidente de tránsito. Fue el 29 de agosto / Web

Por Redacción

Una mujer de 46 años murió tras permanecer internada durante varias semanas a raíz de las graves lesiones que había sufrido en un siniestro vial ocurrido a fines de agosto en pleno centro de Ensenada.

Con este fallecimiento, ya son 44 las víctimas fatales registradas en siniestros viales durante 2026 en la Región, el cuarto en lo que va del mes y el cuarto en las últimas 96 horas, a razón de uno por día.

El hecho había ocurrido el 29 de agosto pasado, alrededor de las 17.30, en la intersección de Horacio Cestino e Independencia. La víctima fue identificada como Erica Laura Garro, de 46 años, quien resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Horacio Cestino.

De acuerdo con la información policial, Garro permaneció internada desde entonces debido a las lesiones padecidas en el siniestro. Finalmente, el 4 de septiembre personal del centro asistencial comunicó su fallecimiento, que recién trascendió en la jornada de ayer.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como lesiones culposas, se recaratuló a “homicidio culposo”.

De acuerdo a fuentes policiales, en el expediente quedó imputado Carlos Alberto Goya, de 79 años, con intervención de la UFI N° 14, a cargo de la fiscal María Scarpino.

El caso volvió a poner en foco la situación de la inseguridad vial en la Región, donde los siniestros protagonizados por automóviles y motocicletas continúan dejando un elevado número de víctimas fatales.

Existe un video de una cámara municipal donde se aprecia las circunstancias del incidente vial, que ya está en poder de las autoridades y servirá para determinar tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable.

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