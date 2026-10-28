Entraderas en La Plata: cayó parte de la banda del golpe al pediatra

Una investigación por una serie de entraderas en el casco urbano de La Plata derivó en la detención de un hombre de 47 años y la imputación de una mujer de 39, tras una serie de allanamientos realizados en Tigre y La Matanza. Entre los hechos bajo investigación se encuentra el asalto al pediatra Jorge Morano, ocurrido en su casa y consultorio de calle 4 entre 51 y 53, donde cuatro personas fueron mantenidas cautivas durante unas dos horas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía bonaerense, bajo la dirección de la UFI N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Según informaron fuentes policiales, la causa apunta a una organización a la que se le atribuyen al menos tres robos bajo la modalidad entradera cometidos durante octubre.

La pesquisa avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y del seguimiento de patentes en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Esas tareas permitieron establecer coincidencias entre los hechos e identificar un Volkswagen Suran negro que habría sido utilizado en los asaltos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres registros domiciliarios. En uno de los objetivos, ubicado en Juan de Garay al 2800, en Don Torcuato, partido de Tigre, fue detenido Damián Alejandro Esmoris, de 47 años, señalado por los investigadores como presunto líder de la organización.

En otra vivienda de Don Torcuato, situada en Calderón de la Barca al 600, fue notificada de la imputación Stefani Oroño Jover, de 39 años. El tercer procedimiento se realizó en un domicilio de la calle General San Martín al 1900, en el partido de La Matanza.

Durante los allanamientos, los policías secuestraron el Volkswagen Suran negro que, según la investigación, habría sido utilizado en los robos, además de 11.300 dólares, 7.200.000 pesos, dos teléfonos celulares y elementos que serían producto de los hechos denunciados, entre ellos instrumental médico.

El hombre detenido quedó a disposición de la fiscalía, que deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades de los sospechosos en cada uno de los episodios investigados.

El asalto al pediatra de La Plata

Uno de los casos que marcó la seguidilla investigada fue el robo sufrido por Jorge Morano en su vivienda y consultorio del centro platense. El médico recibió a EL DIA en el lugar y contó cómo los delincuentes irrumpieron en la propiedad y mantuvieron cautivos a él, a su madre de 84 años, a una paciente y a la hija de esta, de apenas 10 años.

El asalto ocurrió alrededor de las 13, a pocos metros de la Gobernación bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial. Los ladrones recorrieron los ambientes en busca de dinero y objetos de valor, mientras las víctimas permanecían bajo amenazas.

“Lo que más me partía el alma era ver cómo sufría la nena”, había contado Morano al reconstruir las dos horas de cautiverio. Aunque ninguno de los presentes sufrió lesiones físicas, el médico describió los gritos, las amenazas y el desorden que dejaron los asaltantes.

La investigación deberá establecer ahora el grado de participación de los sospechosos en ese episodio y en los restantes robos atribuidos a la banda.