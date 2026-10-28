Entraron a robar a la casa donde hubo un femicidio

El horror por el femicidio de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años asesinada en el barrio Hipódromo de La Plata, sumó un capítulo indignante: delincuentes entraron a robar a la misma casa donde fue encontrada muerta. Según reconstruyeron vecinos de la zona, ocurrió durante la madrugada y los ladrones treparon la pared del fondo para acceder a la propiedad.

Según pudo saber EL DIA, los testigos escucharon ruidos y advirtieron movimientos dentro del inmueble. Entre los elementos sustraídos habría un televisor, aunque hasta el momento no se pudo establecer con precisión qué otras pertenencias fueron robadas. La casa seguía precintada, a la espera de que se concretara su entrega a la familia, una situación que dificultaba que alguien pudiera permanecer allí para custodiarla.

El episodio se conoció mientras los familiares de Gabriela continúan atravesando el duelo y siguen de cerca las actuaciones judiciales por el crimen. Tal como informó EL DIA, la mujer fue hallada sin vida en una vivienda de la zona de 39, entre 121 y 122. Por el hecho está detenido su pareja, José Martín Burgos, quien habría confesado ante la Policía, aunque luego se negó a declarar ante la fiscalía.

En paralelo a la investigación penal, la familia busca resolver la situación del hijo pequeño de Gabriela, de tan solo un año y medio, que permanece con familiares paternos en la provincia de Jujuy. El reclamo por la guarda provisoria se tramita ante el Juzgado de Familia N° 7, que todavía no había dictado una resolución al respecto.

El abogado Cristian Conti, que representa a la familia materna, confirmó que el expediente de familia continúa en trámite y que se espera una definición sobre el cuidado del niño. Además, en la causa penal se propuso la convocatoria de nuevos testigos para que declaren sobre la vida de la pareja, entre ellos personas que mantuvieron una relación de amistad con la víctima y otras que trabajaron en la vivienda.