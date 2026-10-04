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Policiales

Entraron a robar al obrador del Parque Saavedra y cayeron a escasas cuadras

Por Redacción

Un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Saavedra de La Plata, donde dos hombres fueron aprehendidos luego de sustraer baterías de las maquinarias apostadas en el lugar. El rápido aviso de un testigo y el posterior operativo policial permitieron recuperar los elementos robados antes de que los implicados lograran escapar.

El episodio se registró a partir de un alerta al 911 para denunciar un robo en el interior del espacio verde ubicado en 12 y 66.

Según se pudo conocer, dos sujetos vestidos con prendas oscuras ingresaron al predio, comenzaron a merodear entre las maquinarias y finalmente sustrajeron una batería, dándose a la fuga a pie en dirección al sector cerrado del parque.

Tras recibir el alerta radial, efectivos del Comando de Patrullas montaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Durante la recorrida por la zona, los uniformados lograron divisar en la intersección de las calles 14 y 69 a dos individuos que coincidían con las características físicas aportadas y que, a simple vista, trasladaban objetos pesados entre sus manos.

Inmediatamente, los agentes les dieron la voz de alto y procedieron a interceptarlos. Al realizar la requisa correspondiente, los efectivos constataron que los sujetos de 30 y 51 años, llevaban consigo dos baterías de grandes dimensiones. Además, se les incautó un cuchillo tipo Tramontina con mango de plástico que llevaban entre sus pertenencias.

Ante la evidencia, ambos hombres fueron aprehendidos bajo el cargo de "tentativa de robo" y trasladados a la sede de la Comisaría Novena. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien avaló el accionar policial y dispuso que los acusados sean remitidos a primera audiencia judicial.

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