Entraron a robar en un condominio en Arana

Una vivienda ubicada en un condominio de las calles 23 y 659, en Arana, fue escenario de un robo mientras su propietaria se encontraba ausente.

Los delincuentes forzaron una ventana de la cocina, rompieron el mecanismo de apertura y entraron a la propiedad.

Al regresar, la mujer encontró todos los ambientes revueltos y constató el faltante de una computadora HP, un monitor, auriculares JBL, un parlante, una importante cantidad de ropa y zapatillas, además de dos cámaras fotográficas profesionales, una Nikon réflex con tres lentes y flash, y una Minolta analógica con accesorios.

La damnificada también señaló que un vecino del mismo condominio sufrió otro hecho delictivo.

Al parecer, ninguna de las viviendas contaba con cámaras de seguridad y la propiedad tampoco tenía alarma ni seguro, medidas que ahora analizan instalar por prevención. Igualmente, la seguidilla de episodios genera preocupación entre los residentes de la zona.