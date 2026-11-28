Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como escenario a un comercio de La Plata. Esta vez, dos delincuentes asaltaron una panadería y, bajo amenazas, se apoderaron de dinero y distintos elementos del local, en un episodio que tuvo como víctima a una empleada que se encontraba trabajando.

El robo ocurrió en “Amasando Sueños”, ubicado en 529 y 31. Según consta en la denuncia, los dos hombres ingresaron al establecimiento con el rostro descubierto y uno de ellos llevaba un arma de fuego.

Una vez adentro, amenazaron a la trabajadora, le ordenaron que permaneciera callada y que se alejara. Mientras uno de los asaltantes la intimidaba, su cómplice se dirigió hacia el sector de la caja registradora, la abrió y comenzó a llevarse el dinero, entre otros elementos.

El comercio cuenta con cámaras de seguridad y las imágenes fueron aportadas para avanzar con la investigación.