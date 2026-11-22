Una jubilada de nacionalidad italiana y de 87 años vivió una madrugada de terror en La Plata, cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su casa mientras dormía, la despertaron bruscamente y comenzaron a exigirle dinero y dólares. Según se informó, los ladrones revolvieron todas sus pertenencias y escaparon con distintos objetos de valor.

El robo ocurrió entre las 2 y las 2.30 de este sábado, en una propiedad ubicada en calle 70, entre 121 y 122. La mujer se encontraba descansando en su dormitorio cuando fue sorprendida por los asaltantes. Según relató posteriormente su hijo en la denuncia, uno de los ladrones se quedó junto a ella mientras los otros tres recorrían los ambientes en busca de objetos para llevarse.

En base a lo informado por fuentes del caso a EL DIA, los delincuentes se apoderaron con una pequeña suma de dinero en efectivo, ropa, una hidrolavadora, cigarrillos y un celular. Antes de escapar, dejaron la vivienda completamente revuelta. Pese al violento episodio, la víctima no sufrió lesiones y tampoco pudo reconocer a ninguno de los cuatro hombres, que tenían sus rostros cubiertos.

Uno de los aspectos que surgió de la denuncia es la posible vía de ingreso. La mujer les habría contado a sus familiares que los asaltantes entraron por los techos y luego accedieron al pasillo que conduce a la puerta de la casa. Esa abertura solía permanecer sin llave para permitir el ingreso y la salida de sus gatos.

El hecho se conoció varias horas después, cuando la jubilada logró comunicarse telefónicamente con su hijo, quien se dirigió hasta la vivienda y encontró el desorden. Fue él quien finalmente formalizó la denuncia en la comisaría Novena.

Por el momento, no se informaron cámaras de seguridad que hayan registrado el ingreso o la fuga de los delincuentes, ni testigos directos del asalto. La investigación deberá reconstruir cómo actuó la banda y si contó con información previa sobre la vivienda y los movimientos de la víctima.