La falta de iluminación y los episodios de inseguridad mantienen en alerta a un grupo de vecinos de La Plata. En esta oportunidad, el reclamo proviene de los frentistas de avenida 66, en el tramo comprendido entre Plaza España y Parque Saavedra, quienes aseguran que desde hace casi dos meses conviven con la oscuridad y el temor a sufrir nuevos robos.

Según relató Yamila, una vecina de la zona, los inconvenientes comenzaron cuando una cuadrilla de la empresa Movistar realizó trabajos en el sector y, aparentemente, provocó daños en el sistema de alumbrado público.

"Hace casi dos meses personal de cuadrilla de Movistar quemó o rompió luces de alumbrado público de avenida 66, entre Plaza España y Parque Saavedra. Se realizó el reclamo correspondiente al 147 solicitando la reposición de las luminarias y no ha sucedido", explicó la frentista a EL DÍA.

De acuerdo con su testimonio, los primeros inconvenientes se registraron cuando todavía se desarrollaban las obras para la inauguración de la renovada Plaza España. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, aseguró que el problema persiste.

Una luminaria en el piso y reclamos sin respuestas

Lejos de solucionarse, la situación se habría agravado en los últimos días, cuando trabajadores de la empresa regresaron al barrio y, según denunció la vecina, dejaron otra luminaria caída sobre la vereda.

"Hace unos días la cuadrilla de Movistar volvió a la zona y esta vez tiraron una luminaria de vereda al piso. Volvimos a reclamar tanto al 147 como a Movistar, sin respuestas", manifestó.

Los vecinos sostienen que, durante las noches, buena parte del sector permanece a oscuras y que la escasa iluminación proviene de las luces particulares que mantienen encendidas los propietarios de las viviendas.

Robos y un presunto intento de usurpación

A la problemática del alumbrado público se suma la preocupación por los episodios de inseguridad. Los frentistas aseguran que ya se registraron ingresos de delincuentes a viviendas y temen que la falta de iluminación favorezca el accionar delictivo.

"Desde aquel momento estamos prácticamente a oscuras, si no fuera por la iluminación propia de cada frentista", señaló Yamila, quien además denunció que este viernes habrían intentado usurpar una vivienda abandonada ubicada en 9 y 66.

En este contexto, los habitantes del barrio solicitaron una intervención urgente de las autoridades municipales y de la empresa involucrada para resolver los inconvenientes y recuperar las condiciones de seguridad en el sector.

Tras casi dos meses de reclamos, los vecinos esperan que se concrete la reparación y reposición de las luminarias. "Es un peligro vivir de esta manera", resumió la frentista, al pedir que se visibilice una problemática que afecta la tranquilidad cotidiana de quienes viven sobre la avenida.