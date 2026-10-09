Entre lágrimas, pedidos de castigos más duros y críticas de las defensas

La exposición de la Fiscalía estuvo atravesada por la emoción de los familiares de Diego Maradona, que siguieron durante horas los cuestionamientos al equipo médico que lo atendió antes de su muerte. Dalma y Gianinna estuvieron junto a su madre, Claudia Villafañe, mientras que Verónica Ojeda, Jana Maradona y las hermanas del exfutbolista, Rita y Laura, también presenciaron la audiencia en los tribunales de San Isidro.

Los alegatos se extendieron durante varias horas, con un cuarto intermedio y una presentación que incluyó audios, documentación y fuertes cuestionamientos al esquema de internación domiciliaria. Afuera, fanáticos acompañaron la jornada con banderas con la imagen de Maradona y música de cuarteto, en medio de la expectativa por las definiciones.

Tras la exposición fiscal, Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, respaldó los planteos de los fiscales, aunque pidió elevar de ocho a 10 años la pena para la psiquiatra Agustina Cosachov, además de otros 10 de inhabilitación profesional. También reclamó que Leopoldo Luque, Cosachov y Nancy Forlini sean detenidos de inmediato si reciben un veredicto condenatorio.

Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, calificó de “brillante” la exposición de la Fiscalía. Sin embargo, marcó una diferencia respecto de las condenas solicitadas: “Las penas, yo hubiera pedido un poquito más”, afirmó, aunque aclaró que esa postura es habitual entre quienes representan a los particulares damnificados.

Por último, Burlando respaldó la decisión de la Fiscalía de solicitar la absolución de Pedro Di Spagna. “Fue atinada. No por ser fiscales tienen que pensar en condenar por condenar”, concluyó.

Desde las defensas, Francisco Oneto, abogado de Luque, cuestionó con dureza el alegato fiscal y sostuvo que la acusación presenta graves deficiencias. Criticó que se hayan reproducido audios fuera de contexto y que, a su entender, se hayan evaluado de manera parcial los testimonios vinculados con la atención médica de Maradona. También consideró que el pedido de condena tenía un componente destinado a satisfacer al público y a la prensa. “Ahora falta el vuelto”, advirtió, antes de anticipar que reclamará la absolución del neurocirujano.

Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, afirmó que el pedido de condena estaba dentro de lo previsible, pero se mostró confiado en que el tribunal no resolverá en el mismo sentido que la Fiscalía. Sostuvo que las pruebas demostraron que la psiquiatra actuó correctamente y cuestionó la calificación legal que se le atribuye.