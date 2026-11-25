La inseguridad sigue golpeando a los vecinos de Tolosa y en las últimas horas se conocieron otros dos robos de vehículos registrados durante la madrugada. Los episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad y despertó la preocupación de sus habitantes que, desde la Asamblea Vecinal Tolosa, difundieron las imágenes y volvieron a cuestionar la falta de patrullaje en las calles del barrio. Uno de los hechos ocurrió en 119 entre 529 y 530, donde un delincuente llegó en moto y se llevó otro rodado que estaba estacionado. El segundo episodio tuvo lugar a las 3 de la madrugada, en 116 entre 530 y 531. Allí, tres ladrones quedaron registrados mientras sustraían un automóvil de la vía pública. A partir de estas situaciones, los vecinos insistieron en que la falta de presencia policial durante la noche facilita la acción de los delincuentes y advirtieron que los robos de vehículos se repiten en distintos sectores de Tolosa. El nuevo episodio se suma a una larga lista de reclamos que la Asamblea Vecinal viene planteando ante las autoridades. Entre otros puntos, piden más patrulleros, refuerzo de efectivos, controles vehiculares y operativos de prevención sostenidos. También cuestionan que, pese a las reuniones y compromisos asumidos, todavía esperan respuestas concretas para mejorar la seguridad en el barrio. La preocupación ya había quedado expuesta en otras denuncias por robos, y vehículos sustraídos que luego aparecen abandonados o desmantelados.

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