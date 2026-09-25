Entró a robar a una casa de City Bell, se dio a la fuga y cayó tras un operativo cerrojo

Un intento de robo alteró la tranquilidad de City Bell durante las últimas horas. Un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de un intruso en su patio, a quien advirtió luego de una serie de ruidos.

Según la reconstrucción del caso, la víctima comenzó a sentir ruidos en la parte trasera de la finca ubicada en 474 y 14. Luego de asomarse por una ventana, se encontró con la presencia de un sujeto dentro del terreno.

Al notar la mirada del dueño, el sospechoso abortó sus intenciones y escapó del lugar a toda velocidad. Tras el llamado al servicio de emergencias, efectivos del Comando de Patrullas Norte y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Décima arribaron a la escena y desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones para dar con el responsable.

A escasas cuadras del lugar del hecho, de manera puntual en la zona de 476 entre 14b y 14c, los uniformados interceptaron a un sujeto, de 21 años, que coincidía a la perfección con los rasgos físicos y la vestimenta descrita por el damnificado.

Luego del traslado de los involucrados a la seccional policial, el denunciante reconoció al aprehendido como el autor del ilícito.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscal Lofeudo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) número 3 del departamento judicial platense. La funcionaria avaló el accionar de los oficiales y ordenó la detención formal del joven, de oficio parquero, en el marco de una causa caratulada como "robo en grado de tentativa y violación de domicilio".