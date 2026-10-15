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132 ENTRE 531 Y 32

Entró armado a una vivienda y amenazó con volver

Archivo

Por Redacción

Un violento asalto se registró durante la madrugada en una vivienda de 132 entre 531 y avenida 32, en el barrio de Las Quintas, donde un ladrón ingresó con una cuchilla, amenazó a una mujer y escapó con varias pertenencias.

Según la denuncia, el episodio ocurrió cuando la víctima escuchó ruidos en el patio trasero. Al salir a revisar, se encontró con un hombre que llevaba un arma blanca y la intimidó para que le abriera la puerta balcón. Pese a sus intentos de impedirle el ingreso, el agresor dañó la cerradura y logró entrar.

Una vez adentro, le apoyó la cuchilla en el cuello y le exigió dinero y objetos de valor. Finalmente, se llevó un celular, un proyector y otras pertenencias. La situación fue advertida por dos vecinas, cuyos gritos hicieron que el sospechoso se retirara. Sin embargo, también habría amenazado a las mujeres y les sustraído objetos.

Antes de escapar, el hombre lanzó una advertencia que aumentó la preocupación de las víctimas: aseguró que iba a regresar y que no estaba solo. La denunciante también alertó sobre un inmueble lindero que, según vecinos, sería utilizado como aguantadero.

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