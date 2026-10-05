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ESCAPÓ CON UN TELEVISOR EN LA MANO Y FUE DETENIDO

Entró por una ventana y revolvió todo en City Bell

Así quedó la casa atacada en la zona de 21 entre 464 y 465 / EL DIA

Por Redacción

Un hombre fue detenido en City Bell luego de ser sorprendido mientras trasladaba un televisor que, según establecieron los investigadores, había sido sustraído de una vivienda a la que ingresó tras violentar una ventana. Durante la persecución, el sospechoso intentó refugiarse en otra casa y habría intentado atacar con un cuchillo a los efectivos que lo seguían.

El episodio ocurrió en la zona de 21 entre 464 y 465. De acuerdo con la información, integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) observaron a un hombre que caminaba por las inmediaciones de 18 y 462 mientras llevaba un televisor de grandes dimensiones.

Los agentes le dieron la voz de alto, pero el sospechoso hizo caso omiso y comenzó a escapar a pie. En medio de la fuga arrojó el televisor y continuó corriendo, mientras los policías iniciaban un seguimiento sin perderlo de vista.

La persecución terminó en una vivienda de 18 entre 461 C y 462. Según las actuaciones, el hombre ingresó al domicilio e intentó agredir con un cuchillo a los efectivos, aunque finalmente pudo ser reducido y detenido.

El elemento que había descartado durante la fuga fue recuperado por los policías. Se trataba de un televisor de 32 pulgadas. Además, durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo serrucho con mango plástico negro.

Posteriormente, los investigadores lograron establecer que el sospechoso habría ingresado previamente a una vivienda de 21 entre 464 y 465, que en ese momento se encontraba sin moradores. Para acceder, habría violentado una de las ventanas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y la causa fue caratulada como robo por efracción en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. Interviene la UFI N° 7 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso la remisión de las actuaciones.

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