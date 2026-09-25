Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

“Era muy respetuoso y siempre saludaba”, así describían a Terraza, más conocido como “Rati”

Por Redacción

Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el crimen ocurrido en Villa Elisa, amigos, conocidos y allegados de Ramiro Sebastián Terraza comenzaron a despedirlo en las redes sociales con mensajes cargados de dolor, fotografías y recuerdos compartidos.

Conocido por muchos como “Rati”, el joven de 29 años recibió numerosas muestras de afecto luego de que se conociera la noticia de su muerte. En distintas publicaciones aparecieron frases como “Rati, te vamos a extrañar”, “Rati, te queremos”, “Descansá en paz, amigo” y otros mensajes que reflejaban el impacto que generó su fallecimiento entre quienes lo conocían. Las imágenes difundidas por sus allegados lo mostraban en reuniones con amigos, encuentros barriales y distintos momentos de su vida cotidiana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?