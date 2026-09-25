“Era muy respetuoso y siempre saludaba”, así describían a Terraza, más conocido como “Rati”

Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer el crimen ocurrido en Villa Elisa, amigos, conocidos y allegados de Ramiro Sebastián Terraza comenzaron a despedirlo en las redes sociales con mensajes cargados de dolor, fotografías y recuerdos compartidos.

Conocido por muchos como “Rati”, el joven de 29 años recibió numerosas muestras de afecto luego de que se conociera la noticia de su muerte. En distintas publicaciones aparecieron frases como “Rati, te vamos a extrañar”, “Rati, te queremos”, “Descansá en paz, amigo” y otros mensajes que reflejaban el impacto que generó su fallecimiento entre quienes lo conocían. Las imágenes difundidas por sus allegados lo mostraban en reuniones con amigos, encuentros barriales y distintos momentos de su vida cotidiana.