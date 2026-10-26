Escándalo: árbitros de La Plata terminaron a las piñas tras un partido en Magdalena

Lo que debía ser una jornada deportiva habitual en la localidad de Magdalena culminó en un tarde oscura marcada por la violencia. Al término del partido entre Sport Club y Racing de Bavio, el cuerpo arbitral oriundo de La Plata protagonizó una violenta pelea en las inmediaciones del recinto deportivo y las escenas quedaron registradas por varios testigos.

La tensión entre los árbitros escaló rápidamente una vez finalizado el compromiso. Según los videos captados por testigos presenciales, las agresiones verbales derivaron en una batahola. En medio del caos, se escucharon reiterados pedidos de auxilio para detener la pelea. “El juez, el juez”, gritaban algunos presentes, mientras otros suplicaban que cesaran con los golpes.

El detonante de la riña habría estado vinculado al desempeño y la actitud durante el cotejo. A través de las grabaciones, se puede advertir el momento exacto en el que una de las juezas increpó a su colega, al reprocharle una postura prepotente ante las autoridades femeninas del partido. A esto se sumaron quejas por una presunta falta de compañerismo dentro de la terna.

Fuerte repudio del Colegio de Árbitros

A raíz de los graves sucesos ocurridos, el Colegio de Árbitros emitió un documento oficial para expresar su enérgico rechazo ante la escalada de agresiones. En el texto, la entidad respaldó a los colegiados de la Asociación A.A.F.P. atacados en el Club Sport de Magdalena y denunció que resultaron víctimas de una emboscada por parte de dirigentes e hinchas locales cuando se retiraban hacia sus vehículos particulares.

Asimismo, las autoridades arbitrales alertaron sobre episodios similares de insultos y aprietes sufridos por otros jueces durante las jornadas de divisiones juveniles y en los encuentros de San Lorenzo contra C.R.I.S.F.A. y C.R.I.B.A. frente a Alumni.

"La violencia crece fecha tras fecha, en todas las canchas y en todas las categorías. Es una problemática que nos atraviesa a todos y debemos erradicarla entre todos", concluyó el comunicado. Frente a este panorama, exigieron medidas de seguridad urgentes a las autoridades competentes bajo la consigna: "¡Basta de violencia contra los árbitros!".