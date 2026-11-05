El desarrollo del juicio oral contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sumó un capítulo insólito y alarmante en las últimas horas. La clínica psiquiátrica Solar Colonial de Castelar, donde Cristian "Pity" Álvarez cumple su internación, notificó formalmente a la Justicia que el cantante consumió cocaína durante su primera salida para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

El gravísimo episodio de vulneración de los controles quedó plasmado en un informe médico fechado este martes 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4. Según el documento oficial, Álvarez abandonó el centro de salud en una ambulancia con custodia médica. Sin embargo, por disposiciones de seguridad del tribunal, los enfermeros no pudieron escoltarlo de forma continua durante la audiencia.

Al regresar a la clínica, el personal de salud intentó requisar sus prendas. En ese instante, el músico esquivó los controles, introdujo la mano en su bolsillo, rompió un envoltorio plástico y aspiró un polvo blanco. Frente a la sorpresa de los trabajadores, Álvarez admitió que se trataba de cocaína y lanzó una cruda confesión: “Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá. Esto me hace bien”. Amparado en el "secreto de adicto", se negó a identificar a la persona que le facilitó los estupefacientes dentro de la sede judicial.

La recaída quedó comprobada clínicamente. Mientras que un análisis de orina realizado el 29 de octubre había arrojado resultado negativo, un nuevo test toxicológico practicado tras su paso por los tribunales confirmó la presencia de cocaína en su organismo. Frente a esta grave falta, los directivos de la clínica desaconsejaron rotundamente cualquier futuro traslado presencial del imputado, al advertir la imposibilidad de supervisar a su entorno y sostener el tratamiento de abstinencia fuera del establecimiento.

"Cuando está drogado parece normal"

La filtración del informe médico tomó por sorpresa a todas las partes involucradas, incluido el propio abogado defensor del cantante. El letrado Javier Baños reconoció haberse enterado del incidente a través de la prensa y realizó un crudo análisis sobre el comportamiento de su cliente en el estrado.

Baños admitió que, al llegar al tribunal, le costó reconocer al músico debido a los "muchos días de abstinencia" que acarreaba. No obstante, a la luz del test positivo, el abogado reinterpretó la soltura que exhibió Álvarez frente a los jueces. “Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas. Cuando está drogado parece normal”, concluyó.

Por su parte, la noticia desató la indignación de Verónica Román, querellante en la causa por el homicidio. La mujer apuntó contra las fallas en el operativo de custodia y el entorno del acusado: "¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?", se preguntó. Y sentenció: "La gente que lo rodea o no lo está cuidando o andá a saber qué está pasando. Un desastre. Pero un desastre para él también".