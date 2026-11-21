Un llamativo episodio se registró este viernes en La Plata, cuando un camión recolector de residuos que presta un servicio licitado para la Municipalidad terminó con sus ruedas delanteras hundidas en una zanja. El hecho ocurrió en 52 y 171 y, según trascendió, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

La situación generó repercusión luego de que comenzaran a circular imágenes del vehículo, un camión Iveco equipado con una caja compactadora de residuos, que quedó atascado a un costado de una calle de tierra.

De acuerdo con lo informado por fuentes municipales que se comunicaron con EL DÍA, señalaron que el trabajador estaba alcoholizado y que, a raíz de lo ocurrido, se tomó la decisión de desvincularlo de sus funciones.

El video del camión encajado en una zanja

En las imágenes que trascendieron se observa al vehículo recolector inclinado hacia adelante, con sus ruedas delanteras dentro de una zanja y sin posibilidades de continuar su recorrido por sus propios medios.

Junto al camión también aparece una máquina vial, aunque no se precisó si estaba siendo utilizada para realizar las tareas necesarias para retirar el vehículo del lugar.

El episodio ocurrió durante la jornada del viernes y dejó una escena poco habitual en esa zona de La Plata, donde el camión quedó inmovilizado a un costado del camino.

La decisión tras conocerse lo ocurrido

Según la información difundida, desde el Municipio confirmaron que el conductor fue despedido luego del incidente, al señalar que se encontraba alcoholizado mientras cumplía tareas vinculadas con el servicio de recolección de residuos.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la realización de un test de alcoholemia ni sobre el resultado de eventuales actuaciones administrativas o policiales.

Tampoco se informó sobre personas heridas como consecuencia del episodio.

El hecho quedó registrado en un video que muestra las condiciones en las que terminó el vehículo y que permitió conocer lo sucedido en la zona de 52 y 171.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO QUE QUEDÓ FILMADO EN LA ZONA OESTE DE LA PLATA