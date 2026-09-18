Escaparon de un control policial en La Plata y abandonaron armas 

Dos hombres protagonizaron una fuga durante un operativo policial en Los Hornos y, antes de escapar, abandonaron una motocicleta y una mochila que contenía dos armas de fuego, municiones y otros elementos.

El episodio ocurrió el miércoles 16 de septiembre en inmediaciones de 72 y 158, cuando efectivos motorizados del SASU (Sección de Apoyo de Seguridad Urbana) La Plata realizaban tareas de prevención y detectaron a dos sujetos que circulaban en una motocicleta.

De acuerdo con lo informado, los agentes intentaron detener la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes, pero ambos hicieron caso omiso y aceleraron, iniciando una fuga por calle 156 en dirección a 72.

Durante la huida, los sospechosos abandonaron la moto y arrojaron una mochila negra. Luego continuaron escapando a pie y lograron darse a la fuga.

Los efectivos revisaron el contenido de la mochila y encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros. Una de ellas era una Taurus que tenía su numeración suprimida y estaba acompañada por 16 proyectiles. La otra era una pistola Helwan, junto con cuatro municiones.

Además, dentro del bolso había un teléfono celular Samsung Galaxy A15 y dos envoltorios que contenían sustancias que, a simple vista, serían cocaína y marihuana.

La motocicleta abandonada también fue secuestrada. Se trata de una Honda XR Tornado de 125 cilindradas, de color negro y sin dominio colocado.

Todo lo encontrado fue trasladado a la Comisaría Tercera de La Plata, donde se iniciaron actuaciones por averiguación de ilícito. La investigación quedó a cargo de la UFI N°1, que dispuso la realización de las pericias correspondientes sobre las armas, las municiones, la moto y las sustancias secuestradas.