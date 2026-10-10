Escapó corriendo, pero lo atraparon en medio de la calle

Un hombre fue interceptado y reducido por vecinos y transeúntes ayer por la tarde en pleno centro de La Plata, en un episodio que generó preocupación entre quienes circulaban por la zona. El hecho ocurrió en la esquina de 44 y 6, y según relataron testigos, el sospechoso habría salido corriendo desde las inmediaciones de la farmacia Caruso, en circunstancias que hasta el momento no fueron esclarecidas. En su huida, se dirigió hacia la calle 43 y luego volvió a cruzar hacia 44, donde varias personas lograron alcanzarlo y retenerlo en el piso. La situación llamó la atención de quienes pasaban por el lugar, mientras los presentes aguardaban la llegada de la Policía. Finalmente, los efectivos se hicieron cargo del procedimiento y el hombre quedó bajo su intervención. De acuerdo con los testimonios, no estaba claro si el sospechoso había intentado abrir el vehículo o si esa situación tenía relación con el presunto intento de robo.

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