Un joven de 22 años fue aprehendido en La Plata y quedó bajo investigación por presunta venta de drogas y su posible vinculación con robos de motocicletas. En un allanamiento realizado en su casa de La Unión, los efectivos encontraron numerosas piezas de motos que podrían corresponder a un desarmadero clandestino.

El procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar al sospechoso, que circulaba en una motocicleta Honda. Según el reporte oficial, el joven intentó escapar, pero fue interceptado tras un breve seguimiento.

Durante la requisa, los efectivos encontraron un envoltorio con 17 gramos de cocaína, $262.600 en efectivo y un celular Xiaomi Poco C65. Además, labraron un acta de infracción vinculada con la motocicleta en la que se desplazaba.

Un desarmadero en la vivienda

A partir de información que señalaba que el joven presuntamente comercializaba estupefacientes al menudeo en la zona, los investigadores solicitaron una orden de registro para su domicilio de 523 entre 140 y 141.

El allanamiento se realizó este miércoles y arrojó resultado positivo. En la vivienda secuestraron un tanque rojo, guardabarros, ruedas desarmadas, una horquilla trasera con amortiguadores, un caño de escape cromado y distintas piezas de carrocería de motocicletas Honda, entre ellas partes identificadas con el modelo Wave.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue un cuadro o chasis con la numeración suprimida, cuyo origen ahora deberá establecerse. También incautaron una balanza digital y una réplica de arma de fuego tipo pistola.

La cantidad y variedad de piezas halladas apuntan a la posible existencia de un desarmadero en el domicilio. La Policía busca determinar si los componentes corresponden a motos robadas y si el sospechoso actuaba junto a otras personas en hechos bajo la modalidad de motochorros o en robos de motocicletas.

Para avanzar en la investigación, se analizan imágenes de cámaras municipales y privadas.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 18 de La Plata, que avaló el procedimiento y solicitó las actuaciones correspondientes y que el aprehendido permanezca a disposición de la Justicia.