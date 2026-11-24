Un hombre denunció haber sido víctima de una estafa por más de 8,7 millones de pesos, luego de que una pareja le prometiera conseguir el ingreso de su hijo al Ejército Argentino. Según declaró, todo comenzó cuando un conocido le aseguró que su pareja era suboficial de la fuerza y podía facilitar el ingreso del joven.

De acuerdo a fuentes del caso, en abril de 2025 concurrió junto a su hijo a la Base de Arana, donde la mujer, que aparentemente estaba dentro del predio en una oficina, le habría entregado al aspirante una planilla para completar.

Días después comenzó a solicitarle dinero bajo distintos argumentos: primero 400 mil pesos por supuestos gastos administrativos, luego 1,4 millones para un uniforme y posteriormente nuevas sumas destinadas, según le decían, a distintos elementos necesarios para incorporarse a la nueva función.

El padre del joven aseguró que terminó entregando 8,6 millones de pesos en efectivo, además de realizar tres transferencias de $30.000 a una cuenta a nombre de la mujer.

Las entregas, según su relato, se realizaban en una quinta ubicada sobre Ruta 36, pasando la rotonda de la avenida 44, en Lisandro Olmos, y en varias oportunidades se encontraba presente el conocido del denunciante, que ofició de intermediario.

La situación comenzó a descubrirse el pasado 20 de julio, cuando le entregaron al joven que quería ingresar al Ejército un paquete que supuestamente contenía el uniforme de su hijo. Sin embargo, al revisarlo, descubrió que se trataba de ropa usada. El hombre devolvió las prendas y comenzó a reclamar la devolución del dinero. Poco después, recibió nuevos mensajes de personas que supuestamente pertenecían a la fuerza y que le prometían solucionar el problema.

Finalmente, se presentó en la Base de Arana, donde le informaron que habría sido víctima de una estafa. A partir de ese momento comenzó a reclamar el dinero y, según los voceros consultados, recibió amenazas telefónicas.

“Te voy a romper todo” y “te voy a prender fuego la casa”, habría sido parte de las amenazas que recibió, según los portavoces que hablaron con EL DIA.

El hombre aseguró además que debió poner su teléfono en modo avión y manifestó temor por su integridad y la de su familia.

La denuncia también incorpora otros posibles hechos. El hombre afirmó que un familiar le contó que la mujer habría vendido un terreno del que no era propietaria y que su esposa también habría sido víctima de una maniobra similar: le transfirió 570 mil pesos por una supuesta heladera nueva que nunca recibió.

La investigación deberá determinar ahora si se trató de una maniobra organizada para engañar a distintas personas y establecer la participación que tuvieron los involucrados. El damnificado aportó como testigos a su esposa y a su hijo y solicitó medidas de protección ante las amenazas recibidas.