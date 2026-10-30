“Estás robado, bajate del auto”: salió a trabajar y sufrió una emboscada

El peligro de salir a trabajar para ganarse el pan volvió a quedar expuesto en La Plata. Un conductor de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto en Los Hornos, cuando dos jóvenes que habían solicitado un traslado lo amenazaron con un arma de fuego, lo obligaron a bajar de su vehículo y escaparon con el rodado. Antes de huir, uno de ellos efectuó un disparo al aire.

El episodio ocurrió en la madrugada de ayer, en la zona de 136 y 77. Según consta en la denuncia, todo comenzó minutos antes, cuando el trabajador recibió a través de la aplicación una solicitud para realizar un viaje desde 19 y 76 hasta 137 y 80. El traslado, por el que habían abonado 4.600 pesos mediante Mercado Pago, figuraba a nombre de un usuario llamado “Benjamín”.

Al llegar al punto de partida, el conductor encontró a dos pasajeros que subieron al vehículo: uno ocupó el asiento delantero y el otro se ubicó en la parte trasera. El recorrido avanzó algunas cuadras, pero al llegar a 136 y 77 la situación cambió por completo.

De acuerdo con el relato de la víctima, el joven que viajaba a su lado lo tomó del cuello y apagó el motor. Al mismo tiempo, el otro pasajero sacó una pistola negra, aparentemente calibre 9 milímetros, y le apuntó directamente a la cabeza. “Estás robado, bajate del auto”, le habría ordenado.

En medio de la intimidación, uno de los asaltantes le quitó el teléfono celular y le exigió la contraseña para acceder al dispositivo. El conductor se negó a entregarla, pero los delincuentes lo empujaron hacia la puerta y lo obligaron a descender.

Uno de los jóvenes tomó entonces el volante de la Ford EcoSport blanca, mientras que su cómplice, todavía dentro del habitáculo, efectuó un disparo al aire. Después escaparon por calle 77 en dirección a 137 y doblaron hacia 80, hasta perderse de vista.

La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque perdió el vehículo con el que realizaba los viajes, un celular y dinero en efectivo. El auto pertenece a un familiar y cuenta con seguro, según indicó en la denuncia.

El estruendo del disparo alertó a los vecinos, que salieron de sus casas y dieron aviso al 911. Ese llamado permitió que la Policía tomara conocimiento del episodio, aunque hasta el momento no se había informado sobre detenciones.

La investigación quedó radicada en la comisaría Tercera de Los Hornos. Entre las medidas que podrían resultar importantes para reconstruir la secuencia aparece el relevamiento de cámaras de seguridad: la propia víctima señaló que habría un dispositivo de vigilancia en la zona de 137 y 80.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes trabajan al volante y dependen de cada viaje para obtener un ingreso. En este episodio, una solicitud que parecía ser un traslado más terminó convirtiéndose en una emboscada a mano armada, con un conductor obligado a abandonar su herramienta de trabajo para salvar su integridad.