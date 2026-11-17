José Luis "Puma" Haile recuperó su libertad este martes luego de permanecer privado de ella por casi dos semanas, en el marco de la causa penal que investiga un violento incidente por la posesión de una vivienda en Punta Lara. La resolución judicial modificó la situación procesal del hombre de 67 años, quien había quedado alojado en prisión preventiva mientras su hijo Fabrizio ya transitaba el proceso fuera del calabozo.

El cambio de escenario procesal se produjo a partir de una documentación incorporada al expediente por su equipo técnico. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los abogados consiguieron un certificado expedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata donde consta que el imputado acudió por voluntad propia ante esos estrados el 28 de septiembre último. Ese comprobante desarticuló la sospecha de elusión judicial que había sustentado la negativa anterior y habilitó su egreso sin demoras.

La captura de ambos familiares —el ex arbolito de 67 años y su hijo Fabrizio, de 35— tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, fecha en que las fuerzas de seguridad allanaron una finca situada en la intersección de 9 y 96, dentro del partido de Ensenada. El operativo respondió a una causa abierta tras el testimonio de una mujer de 28 años, quien denunció haber sido desalojada de manera violenta de dicho domicilio tras recibir un golpe en la cabeza con un arma de fuego.

El trámite judicial continúa bajo la dirección de la fiscal Cecilia Corfield, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 platense, con el control de garantías del magistrado Guillermo Atencio.

Mediante el análisis de filmaciones urbanas y las entrevistas a distintos testigos de la zona, los pesquisas lograron vincular a los dos hombres con el altercado denunciado, por lo que ambos seguirán ligados a la pesquisa penal aunque en condición de libertad.