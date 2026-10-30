Ex jugadores de Estudiantes denunciaron una estafa millonaria con propiedades en EE.UU.

Una denuncia penal presentada este viernes ante la Fiscalía General de La Plata puso bajo investigación una presunta maniobra de estafas vinculada con inversiones inmobiliarias en Baltimore, Estados Unidos. Entre los damnificados aparecen varios exfutbolistas del ámbito profesional, quienes habrían entregado importantes sumas de dinero para adquirir propiedades que, según la presentación, nunca fueron transferidas a las sociedades de los inversores o cuyos alquileres dejaron de ser rendidos.

La presentación fue realizada por Héctor Daniel Remorini, Pablo Gustavo Tomás, María Laura Maillo y Emiliano Ezequiel Galletti, este último contador público que administraba inversiones propias y de terceros. A ellos se suman, como representados por el mismo abogado, los exfutbolistas Facundo Fraga, Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Osvaldo Cerutti, Leonardo Rafael Jara, Alejandro Gastón Mena, Juan Francisco Brunetta y Gonzalo Maroni.

Todos cuentan con la representación legal del abogado Ignacio Fernández Camillo, del Colegio de la Abogacía de La Plata, quien presentó la denuncia y acompañó poderes especiales y documentación probatoria.

El expediente es investigado por la UFIJ N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

Inversiones en Baltimore y dinero entregado en La Plata

De acuerdo con la denuncia, la operatoria habría comenzado con propuestas de inversión inmobiliaria presentadas a potenciales interesados. El ofrecimiento consistía en aportar capital para comprar viviendas en Baltimore, remodelarlas y ponerlas en alquiler, con la promesa de obtener una rentabilidad periódica.

Los denunciantes sostienen que las operaciones eran gestionadas por un grupo de personas que se ocupaba de la adquisición de los inmuebles, las refacciones, la administración y el cobro de los alquileres. En algunos casos, el dinero era entregado en efectivo en Argentina, particularmente en La Plata, y luego se enviaban liquidaciones con supuestos ingresos y gastos de las propiedades.

La presentación apunta contra Fernando Vicente Plastino, Rafael Mugica Lázaro, Julián María Carissimi, Paula Mercedes Lugones, Marcos Federico Muller y César Humberto Fernández. También solicita que se investigue la eventual participación de otras personas y de una inmobiliaria platense mencionada en uno de los episodios.

Entre las irregularidades denunciadas figuran propiedades que no habrían sido escrituradas a nombre de los inversores o de las sociedades constituidas para concretar las operaciones, rendiciones de alquileres cuya correspondencia con la realidad se cuestiona, interrupción de pagos y promesas de regularización que, según los denunciantes, no se cumplieron.

El rol de un contador y los exfutbolistas damnificados

Uno de los capítulos de la presentación está dedicado a Emiliano Ezequiel Galletti, contador público que manifestó haber conocido a Plastino a partir de una inversión inmobiliaria propia en Baltimore.

Según relató, luego de recibir una propuesta para remodelar una propiedad, comenzó a participar en otros proyectos y también a gestionar inversiones por cuenta de sus clientes, entre ellos futbolistas y personas vinculadas con el deporte profesional.

La denuncia sostiene que las primeras adquisiciones se concretaron durante febrero y marzo de 2022. La propuesta incluía un paquete denominado "llave en mano", que contemplaba viviendas remodeladas y alquiladas o listas para ser puestas en alquiler, con una rentabilidad anual prometida de entre el 10 y el 11 por ciento.

Galletti también relató que viajó a Baltimore en abril de 2022 junto con su socio Nicolás Míguez y otras personas para conocer los inmuebles y comprobar el funcionamiento de la estructura comercial.

En ese esquema, según la presentación, intervenían distintas personas en la recepción del dinero en Argentina, la administración de los alquileres y la gestión contable de las sociedades constituidas en Estados Unidos.

La investigación deberá establecer el alcance de las operaciones, el destino de los fondos aportados por cada inversor, la titularidad real de los inmuebles y las responsabilidades de quienes participaron en las transacciones.

Qué se investiga

Los denunciantes solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita, sin descartar otras calificaciones legales que pudieran surgir de las medidas de prueba.

La presentación busca reconstruir si las distintas inversiones formaron parte de una misma operatoria y determinar qué función cumplió cada uno de los involucrados, quiénes recibieron y retiraron el dinero y cuál fue su destino.

La causa ya fue registrada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de La Plata y quedó a disposición de la UFIJ N° 3.