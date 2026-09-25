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Después de varias postergaciones, hoy debería comenzar el debate

Expectativa en tribunales ante el juicio por el crimen de una abogada platense

Verónica Dessio , la víctima / web

Por Redacción

El juicio oral por el asesinato de la abogada Verónica Dessio debería comenzar hoy, luego de las varias postergaciones que frustraron a sus familiares y amigos. Según pudo saber este diario, pese a un recurso que aún mantiene activo la defensa de Ivana Mapis, una de las acusadas, como los informes médicos indican que está en condiciones físicas y psíquicas de afrontar el debate, el Tribunal II de La Plata tendría la firme decisión de dar comienzo a las audiencias.

Habrá que ver cómo define la cuestión de la recusación presentada en su contra, que se encuentra en vía de apelación, porque seguramente el abogado Gastón Nicoccia insista con la postergación hasta tanto se defina esa cuestión procesal, que considera central para el ejercicio de sus derechos.

Dessio fue asesinada a puñaladas en su vivienda en diciembre de 2020. La investigación llevó a la imputación de José Antonio Alves, señalado como presunto autor material, e Ivana Mapis, imputada de haber instigado el crimen.

Según la hipótesis oficial, Mapis habría considerado a Dessio un obstáculo para su relación con Carolina Pérez, expareja de la víctima, y habría contratado a Alves para concretar el homicidio.

Ambos llegan al juicio acusados por homicidio agravado por violencia de género, delito que prevé perpetua. Alves fue identificado a partir de imágenes de las cámaras. Interviene el fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la familia de Dessio estará representada por los abogados Santiago Irisarri y Marcelo Botindari. En tanto, Matías Pietra Sanz asistirá a Pérez.

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