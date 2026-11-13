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Explosión y fuego en Remedios de Escalada: al menos 20 heridos

Fue mientras realizaban reparaciones en un caño de gas

Por Redacción

Una explosión e incendio ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y, de acuerdo a las primeras informaciones, ocurrió durante reparaciones de un caño de gas.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, en Remedios de Escalada, donde se desplegó un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, bomberos y la policía.

Producto de la explosión, un comercio quedó destruido en su totalidad, mientras que se indicó que al menos 20 personas resultaron heridas.

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de un jardín de infantes, un geriátrico y varias viviendas.

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